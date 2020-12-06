Denizlispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Denizlispor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş yenilgisini taraftarlarına unutturmak istiyor. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Denizlispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizli'de Denizlispor ile karşılaşıyor. Beşiktaş'a karşı geçen hafta travmatik bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, yaralarını Denizli'de sarmak istiyor. Peki Fenerbahçe Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Denizli'de Yukatel Denizlispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç saat 19.00’da başlayacak. Maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak. Maçı ayrıca anbean ‘aksam.com.tr’ adresinden takip edebilirsiniz.