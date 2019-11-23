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  3. Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı Denizlispor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor karşılaştı.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı Denizlispor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor 2-0'lık skorla kazandı. Her iki takım da hücum aksiyonlarında yetersiz kalırken, 78'de Isaac Sackey'in yerine oyuna giren Oscar Estupinan maça imzasını attı. 86. dakikada atak yönüne göre sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Estupinan iyi bir kafa vuruşu yaptı ve topu uzak direkten ağlarla buluşturdu.  

Barrow'un içeri çevirdiği topa Talbi'nin müdahalesi sonrası hakem VAR incelemesi başlattı ve ardından penaltı noktasını işaret etti. Ev sahibi ekip Murawski ile 92. dakikada farkı 2 yaptı

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 14 yaparken, 2 maçlık kazanamama serisini bitirdi. Galatasaray maçının ardından bu sezon evinde 2. kez kazandı. Rizespor ise 14 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.


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