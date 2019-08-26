Denizlispor deplasmanda altın buldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 10 kişi kaldığı karşılaşmada kendi sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe Fransız yıldızı İstanbul'a getirdi

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.