Denizlispor deplasmanda altın buldu

Denizlispor'un gollerini 37. dakikada Bahadır Öztürk kendi kalesine ve 69. dakikada Modou Barrow attı. Antalyaspor'da Aatıf Chahechouhe 79. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla beraber Denizlispor puanını 6'ya çıkarırken, Antalyaspor 3 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Denizlispor Göztepe'ye konuk olacak, Antalyaspor ise Konyaspor'a konuk olacak.
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