Denizlispor, Bülent Uygun'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bülent Uygun için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Umarım hocamla beraber Denizlispor'un hak ettiği yere geleceğiz ve başarılı olacağız." dedi.

Uygun da kendisini teknik direktör görevine layık gören yönetim kuruluna ve Denizli halkına teşekkür etti.

Yeşil-siyahlı ekibin sezona iyi başladığını ancak son 4-5 haftada istediği sonuçları alamadığını kaydeden Uygun, "Biz de bismillah deyip bugün itibarıyla imzayı atarak, bu şerefli formayla bu ligde en güzel şekilde başarı elde etmek için var gücümüzle çalışıp inşallah çok başarılı olacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine kadro yapısında herhangi bir sorun görmediğini kaydeden Uygun, şunları söyledi:

"Son 4-5 haftayı saymazsak gayet başarılı, iyi bir performans sergileyen futbolcu kardeşlerimiz var. İnanıyorum ki bu haftadan itibaren futbolcu kardeşlerimiz sahada gereken bütün yeteneklerini sergileyecektir. Haftaya da seyircimizin önünde tekrar onların birlikteliği, beraberliği ve coşkusu ile de gerçek anlamda iyi futbol oynayan Denizlispor'u herkese izleteceğiz."

Uygun, kendisi hakkında sosyal medyada aleyhine ifadeler ve hakaretler olduğunu belirterek, "Seyircimizin tek bilmesini istediğim şey şu: Mehmet Özdilek hocam da bu takımın başarısı için var gücüyle mücadele etti. O yaşanmışlıkta kalmıştır. Evet Yücel İldiz Hocam, ben ona 'İmparator' derim, şampiyonluk yaşattı. Ama burada asıl olan Denizlispor'dur. Taraftardan ricam Denizlispor'a sahip çıkmaları." şeklinde konuştu.

Düşmek gibi endişelerinin olmadığını vurgulayan Uygun, borçsuz, hedefi Avrupa kupalarında mücadele etmek ve şampiyonluk olan bir Denizlispor'un planını oluşturmak için göreve geldiklerini ifade etti.

Uygun, öncelikli hedeflerinin önlerindeki 12 haftayı doğru bir şekilde geçmek olduğunu vurgulayarak, "Ben hep sonuncu takımları aldım, kurtardım. Benim tek hedefim var. En azından hedef olarak 6-7 galibiyet almak, ondan sonraki süreçte de yeni sezonda tekrar yönetimle doğru planlama ile daha yukarıları hedeflemektir." değerlendirmesinde bulundu.