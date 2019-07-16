Denizlispor, Beşiktaşlı Roca ile görüşmelere başladı

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Horozlar, savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Denizlispor, Sedat Şahintürk’ün ardından bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco’ya talip oldu. Transferin gerçekleşmesi için tecrübeli stoperin kararının beklendiği öğrenildi. (İHA)