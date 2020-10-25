Denizlispor, Beşiktaş'ı yeneceğine inanıyor

Atatürk Stadı’nda Alper Ulusoy’un düdük çalacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Ege ekibinde sakatlıkları süren Sakıb, Özgür ve Murawski forma giyemeyecek. Karşılaşmayı localarda 500 TL karşılığında 559 biletli seyirci izleyebilecek.
Teknik direktör Robert Prosinecki, Beşiktaş’la zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Gençlerbirliği galibiyetinin takıma moral verdiğini belirten Hırvat teknik adam, “Geçen hafta aldığımız 3 puanın anlam kazanması için Beşiktaş’ı yenmeliyiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Motivasyonumuz ve moralimiz yüksek. Sahamızda elimizden gelen ini mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi. Denizlispor geçen sezon Atatürk Stadı’nda rakibi Beşiktaş’a 5-1 yenilmişti.
Denizlispor’un muhtemel 11'i: "Pantilimon- Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Varela, Sagal, Mesanovic, Rodallega"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz hakkında bir açıklama daha yaptı.
Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'de golcüler bu sezon da suskun kaldı.
Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a 3-0 mağlup olan Schalke 04, 21 haftadır galibiyet yüzü görmüyor.
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine imza atan Yukatel Denizlispor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 17. kez rakip olacak.