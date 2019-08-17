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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:42

Denizlispor başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu

Denizlispor başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu

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Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in, Galatasaray maçıyla ilgili rüyası gerçek oldu.

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Denizlispor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesiyle birlikte ev sahibi ekibin başkanı Ali Çetin'in daha önce söyledikleri akıllara geldi.

Fikstür çekiminin ardından konuşan başkan Ali Çetin, ilk maçı Galatasaray ile oynayacaklarını ve mücadeleyi 2-0 kazanacakları şeklinde rüya gördüğünü söylemişti.

Ali Çetin açıklamalarında "Bir ay önce rüyamda ilk maçımızı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum." ifadelerini kullanmıştı.

Çetin, maçtan sonra yaptığı açıklamada, fikstür çekilmeden, 3 ay önce sezona Galatasaray maçıyla başlayacaklarını ve müsabakayı 2-0 kazanacaklarını söylediğini hatırlattı. Bunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"Allah gönlümüze göre veriyor, içimizden geçeni dışımıza vuruyoruz. Öyle bir şey oldu. Allah utandırmasın, inşallah bundan sonra sürekli galip olmayız ama sürekli galip olmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz."

(Sporx)

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