Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Takımda herhangi bir sağlık sorunu yok

Tüm müsabakaların ertelenmesinin ardından perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeniden çalışmalara başlayacakları bilgisini veren Çetin, "Sağlık her şeyden önce gelir, lig daha sonra da oynanabilir" diye konuştu.
Vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapan Ali Çetin, "Şu an takım olarak hiçbir sorunumuz bulunmuyor. Perşembe günü takımımız çalışmalarına başlayacak. Teknik heyetimizin oluşturacağı antrenman programı dahilinde hazırlıklarımız sürecek. Bizim asıl istediğimiz bütün takımlar gibi ligin oynanması. Ancak şu an herkes tedbirli olacak. Biz de her türlü kural ve tavsiyeye uyacağız" açıklamasını yaptı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
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