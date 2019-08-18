Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Galatasaray'a daha fazla gol atabilirdik

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Fikstür çekilmeden 3 ay önce, sezona Galatasaray maçıyla başlayacaklarını ve müsabakayı 2-0 kazanacaklarını söylediğini hatırlatan Çetin, şu ifadeleri kullandı:
"Maç öncesi huzurlu ve rahattım. Kazanacağımızı biliyordum. Galatasaray'a daha fazla da gol atabilirdik ama olmadı. Galatasaray karşısında 3 puan almak da mutluluk verici. Şu an federasyondan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu, 3 milyon lira da olabilir, 2 milyon 800 bin lira da. Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin liradır. Bu kadar para gelmese bile ben bu rakamın üstünü tamamlayacağım. Bu sezon galibiyet primlerimiz ortalama 50'şer bin lira olacak."
Gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile yapacakları maça odaklanmaya başladıklarını belirten Ali Çetin, "En başta da söylediğim gibi ilk 5 hedefimiz doğrultusunda takımımız çalışıyor. Yücel hocamın başarılı taktikleriyle futbolcularımız inanılmaz bir performans sergiliyor. Deplasmana gideceğiz. İnşallah orada yüzü gülen taraf biz oluruz." diye konuştu.
Teknik direktör Yücel İldiz ise takım içerisinde hala eksiklerinin bulunduğunu belirterek, "Güzel başladık ancak yolun daha çok başındayız. Artık Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağımız maça odaklanacağız. Takımımla birlikte çalışmalara başlayacağız. Transferde de yeni hamlelerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Ali Çetin, 21 Temmuz'da basın mensuplarına açıklama yapmış, "Bir ay önce rüyamda Süper Lig'deki ilk karşılaşmayı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum." demişti.
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Bu bağlamda oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bunu başaramazsa Luyindama’dan Şampiyonlar Ligi’nde faydalanamayacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.
Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndüğünü açıkladı. Şaş, "Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." dedi.
Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı
Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.
Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.