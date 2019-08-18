Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Galatasaray'a daha fazla gol atabilirdik

Sezon başında fikstür çekilmeden önce Süper Lig'e Galatasaray'ı 2-0 yenerek başlayacaklarını rüyasında gördüğünü söyleyen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, "Kazancağımızı biliyordum. Galatasaray'a daha fazla da gol atabilirdik ama olmadı. Galatasaray karşısında 3 puan almak da mutluluk verici." dedi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Fikstür çekilmeden 3 ay önce, sezona Galatasaray maçıyla başlayacaklarını ve müsabakayı 2-0 kazanacaklarını söylediğini hatırlatan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Maç öncesi huzurlu ve rahattım. Kazanacağımızı biliyordum. Galatasaray'a daha fazla da gol atabilirdik ama olmadı. Galatasaray karşısında 3 puan almak da mutluluk verici. Şu an federasyondan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu, 3 milyon lira da olabilir, 2 milyon 800 bin lira da. Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin liradır. Bu kadar para gelmese bile ben bu rakamın üstünü tamamlayacağım. Bu sezon galibiyet primlerimiz ortalama 50'şer bin lira olacak."

Gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile yapacakları maça odaklanmaya başladıklarını belirten Ali Çetin, "En başta da söylediğim gibi ilk 5 hedefimiz doğrultusunda takımımız çalışıyor. Yücel hocamın başarılı taktikleriyle futbolcularımız inanılmaz bir performans sergiliyor. Deplasmana gideceğiz. İnşallah orada yüzü gülen taraf biz oluruz." diye konuştu.

Teknik direktör Yücel İldiz ise takım içerisinde hala eksiklerinin bulunduğunu belirterek, "Güzel başladık ancak yolun daha çok başındayız. Artık Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağımız maça odaklanacağız. Takımımla birlikte çalışmalara başlayacağız. Transferde de yeni hamlelerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Çetin, 21 Temmuz'da basın mensuplarına açıklama yapmış, "Bir ay önce rüyamda Süper Lig'deki ilk karşılaşmayı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum." demişti.