Denizlispor Başkanı Ali Çetin Fethiye'de kavgaya karıştı

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda rezervasyon tartışması sonrası çıkan arbedeye ilişkin, "Olaya müdahil olan polis memurlarından şikayetçi oldum. Zaten kamera kayıtları da var. Olayın ne olduğu orada belli." ifadelerini kullandı.
Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ailesi ve arkadaşları ile tatil yaptığı Fethiye'deki bir restoranda rezervasyonu olmasına rağmen masanın başkalarına verilmesi nedeniyle tartışma çıktığını belirtti.
Olaya, Fethiye emniyetine bağlı polislerin de müdahil olmasıyla arbede yaşandığını aktaran Çetin, şunları iddia etti:
"Polisler, ailemin ve arkadaşlarımın üzerine biber gazı sıktı. Kulüp başkanı olduğumu belirtmeme rağmen ağza alınmayacak ifadeler kullandılar. Beni ve yanımda bulunanları darbettiler. Cep telefonlarımızdaki görüntüleri silmeye çalıştılar. Olaya müdahil olan polis memurlarından şikayetçi oldum. Zaten kamera kayıtları da var. Olayın ne olduğu orada da belli."
(AA)
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Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda rezervasyon tartışması sonrası çıkan arbedeye ilişkin konuştu.
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