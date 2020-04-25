Denizlispor, 27 Nisan Pazartesi günü sahaya iniyor

SPOR GÜNDEMİ

2 yıllık ön sözleşmeyi imzaladı! Yeni sezonun ilk bombası 2 yıllık ön sözleşmeyi imzaladı! Yeni sezonun ilk bombası Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.

Sürpriz ayrılık! Anlaştığı takımı bile açıkladı Sürpriz ayrılık! Anlaştığı takımı bile açıkladı 31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.

Cimbom'un gözdesini Trabzonspor kaptı! Hoca 'mutlaka alalım' dedi, yönetim işi bitirdi Cimbom'un gözdesini Trabzonspor kaptı! Hoca 'mutlaka alalım' dedi, yönetim işi bitirdi Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.

Cem Pamiroğlu, AKŞAM'a konuştu Cem Pamiroğlu, AKŞAM'a konuştu Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.

'Bonservis sorununu çöz, imzaya gel' 'Bonservis sorununu çöz, imzaya gel' Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci transferi için girişimler sıklaştırıldı. Siyah-Beyazlıların hedefinde ise Fabri ve Volkan Babacan var. İki futbolcuya da ‘bonservislerinizi alıp gelin' mesajı yollandı.

'Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem' 'Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem' Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.