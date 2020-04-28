Deniz Türüç'ün verdiği kilolar ve fit görüntüsü dikkat çekti

Koronavirüs salgını sebebiyle 1,5 aydır çalışmaların ı evinde sürdüren Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç, verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Corona virüs salgını sebebiyle lige verilen zorunlu arada Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Türüç, en çok çalışan isimlerin başında geliyor. Lig başladığında ilk 11'e forma giymek isteyen ve özel bir antrenör ile çalışan Deniz Türüç, önemli bir değişim yaşadı. Görenler neredeyse tanıyamadı.



47 gündür çalışmalarını evinde sürdüren Deniz Türüç özel antrenörü Umut Özalp ile birlikte büyük bir değişim yaşadı. Beş kilo veren Deniz’in kas kütlesi de çok iyi bir hale geldi.

Beli inceldi ve vücudunun üst bölgesi gelişti. Deniz 1.5 aylık bu süreçte fiziksel açıdan kariyerinin en iyi dönemine girdi. Deniz’in fizik yapısında gözle görülen değişimin üç ana unsuru bulunuyor; Çalışma, beslenme, uyku-disiplin.

Bu çalışmasının sonucunu daha rahat alabilmek için beslenme büyük önem taşıyor. Sabah, akşam ve öğlen menüleri oluşturuldu. Protein ve yeşilliğin ağırlıkta olduğu bir beslenme programı hazırlandı. Futbolcu yoğun antrenman programının yanısıra beslenmeyi de iyi yapınca değişim çok etkili oldu.

Olmazsa olmazı: Disiplin

Ligin ne zaman başlayacağını bilmeden bu hazırlıkları yapmak kolay değil. Konsantrasyon kaybı yaşanabiliyor. Burada devreye antrenörü Umut Özalp girdi. Futbolcunun hırsını hep diri tuttu ve bu sürecin tamamına yaymayı başardı. Deniz uyku düzenini koruyarak kilo almanın da önüne geçti.

Evden çalışma

Evini adeta bir spor salonuna dönüştüren Deniz, 5 kilodan 20 kiloya kadar ağırlıklar kullanarak vücudunun üst bölgesini çalıştırdı. Kiloları kademeli olarak arttırdı. Başlangıçta antrenörü ile evinde çalışan futbolcu salgının şiddetlenmesiyle birlikte bu çalışmaları online olarak yapmaya başladı.

'Daha iyi olabilir'

Deniz Türüç’ün hedefi kalan maçlarla birlikte formayı almak ve gelecek sezon da takımın değişilmez ismi olmak. Deniz’in özel antrenörü Umut Özalp ise çalışmalarla alakalı, “Deniz çok istekli ve hırslıydı. Yaptığımızı çalışmalarla fiziksel açıdan en üst noktaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Ancak bunun sonu yok. Her zaman daha iyi olabilir” dedi.

(Skorer)