Deniz Türüç golü besmeleyle attı

AKŞAM SPOR

Milli takımımız deplasmanda Moldova’yı 4-0 mağlup etti. Gol perdesini 37’de Cenk Tosun açarken 57’de Deniz Türüç mükemmel bir frikik golüyle farkı ikiye çıkarttı. 79’da Cenk Tosun bir kez daha sahneye çıktı ve milli takımı 3-0 öne geçirdi. Son sözü ise 88’de Yusuf Yazıcı söyledi ve A Milli Futbol Takımı kritik 3 puanı cebine koydu.

DENİZ TÜRÜÇ’ÜN GOL ÖNCESİ DUASI KAMERALARA YANSIDI

Deniz Türüç’ün 57. dakikada frikikten attığı harika gol öncesi ettiği dua ise kameralara yansıdı. 26 yaşındaki başarılı futbolcu, topa vurmadan önce “Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah gol olur Allahım” diye dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

MİLLİ FORMAYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan Deniz Türüç attığı bu güzel golle milli forma altında ilk kez fileleri sarstı.

“5-0, 6-0 DA OLABİLİRDİ”

Deniz Türüç, Moldova maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok güzel bir gol oldu. Benim golüm o kadar da önemli değil. Takımın kazanması daha önemli. Maçın ilk 15 dakikasında istediklerimizi yapamadık ama golden sonra özgüvenimiz yerine geldi. Pozisyonlara girdik. Skor 5-0, 6-0 da olabilirdi.”