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  3. Deniz Türüç: Tam hava yakaladık ara geldi

Deniz Türüç: Tam hava yakaladık ara geldi

Deniz Türüç: Tam hava yakaladık ara geldi

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de frikikten ağları sarsan Deniz Türüç, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sivasspor karşılaşmasının ardından çok üzüldüklerini belirten Türüç, "Zor bir maç oldu, Rize her zaman zordur. Sivas maçından sonra ne kadar üzüldüğümüzü herkes biliyor. Kendi aramızda toplantılar yaptık ve kupa maçı dahil 3 maçı kazanmalıydık. Taraftarımız bunu hak ediyor. Golü attım, takıma katkı yaptıysam ne mutlu bana." dedi.

"TAM HAVA YAKALAMIŞKEN ARA GELDİ"

Takım olarak hava yakaladıklarını söyleyen Deniz Türüç, "Kornerden kötü bir gol yedik. İkinci yarı yine iyiydik. Biraz dikkatli olsaydık 3, 4, 5 olabilirdi. Yarışta devam ediyoruz. Aslında ara kötü bir zamanda geldi, tam hava yakaladık, devre oldu. Bizi destekleyen herkese teşekkürler, ikinci yarı böyle devam etmeliyiz." diye konuştu.


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