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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 19:37
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 19:44

Deniz Türüç: Mücadelemiz bu hafta da devam edecek

Deniz Türüç: Mücadelemiz bu hafta da devam edecek

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Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Deniz Türüç, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan Türüç tweetinde şu ifadeleri kullandı;

"Tüm sezon herkese karşı verdiğimiz mücadele bu hafta da devam edecek. Büyük Fenerbahçe ailesi bir arada oldukça #OmuzOmuzaŞampiyonluğa yürüyeceğiz!"

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