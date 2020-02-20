Deniz Türüç: Mücadelemiz bu hafta da devam edecek

Antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan Türüç tweetinde şu ifadeleri kullandı;
"Tüm sezon herkese karşı verdiğimiz mücadele bu hafta da devam edecek. Büyük Fenerbahçe ailesi bir arada oldukça #OmuzOmuzaŞampiyonluğa yürüyeceğiz!"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Darüşşafaka Kulübü, Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-71 kaybettikleri Türkiye Kupası final maçının son dakikasında oluşan faul pozisyonunda sonuca tesir eden kural hatası yapıldığını savunarak TBF'ye başvurdu.
Fenerbahçe, TSYD'nin yayınladığı ‘Dört büyüklerin başkanlarının bir araya gelme’ duyurusuna cevap verdi.
Trabzonspor, TSYD tarafından yapılan açıklamayla ilgili kulübe bir bilgilendirme yapılmadığını ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içinde yer almayacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
Galatasaray ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı için Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş iddiaları da konuşulmaya başlandı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen defans oyuncusu Daniel Carriço'yu kadrosuna kattı.