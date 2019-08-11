Deniz Türüç iddialı konuştu: Takımın vazgeçilmezi olacağım

Fenerbahçe'nin yenilerinden Deniz Türüç, sarı-lacivertli formayı sırtından çıkarmayacağını iddia etti.
Kariyerinde dev bir adım attığını ifade eden millî oyuncu, "Hayallerimin peşinden gidiyorum. İşimin kolay olmadığını biliyorum ama takımın vazgeçilmezlerinden olacağım" diye konuştu.
Fener'in kamburları
Transfer fırtınasının yaşandığı Fenerbahçe'de Reyes, Zajc ve Frey'in durumu belirsizliğini koruyor. Kameni de sarı-lacivertlilerin sırtında kambur olmayı sürdürüyor. Yönetim, Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği bu oyunculardan kurtulmak için yoğun mesai harcıyor, ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme yaşanmış değil.
(Türkiye)
Ersun Yanal, Muriqi'in performansından memnun olsa da şampiyonluk yarışında elinin güçlü olmasını istiyor. Yönetim bu problemi çözebilmek için temaslara devam ediyor.
Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.
Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.
Beşiktaş, Emre Kılınç için Sivasspor'la pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetimin yıldız oyuncu için 1 milyon euro artı Orkan teklifi yaptığı öğrenildi.
İngiliz basını, Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred’in, Galatasaray’a 1 yıl kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını yazdı. Kulüpler arasında artık son görüşmeler yapılıyor!..
Beşiktaş’ın Arturo Vidal ilgisi Şili basınında “özel haber” olarak verildi. Siyah-Beyazlı yöneticiler ise Barcelona’nın 32 yaşındaki yıldızının transferi için “Hayal değil” yorumunda bulundu.
Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes, Fransız kulübüne, “Eğer Falcao’ya Galatasaray’a gitmesi için izin vermezseniz, ocak ayında onu bedelsiz olarak Amerika Ligi’ne götürürüm” dedi. Sonrasında Albayrak’la Falcao’nun fotoğrafı geldi.