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  3. Deniz Türüç: Galatasaray'a saygı duyuyorum ama Fenerbahçe'den daha büyük yok

Deniz Türüç: Galatasaray'a saygı duyuyorum ama Fenerbahçe'den daha büyük yok

Deniz Türüç: Galatasaray'a saygı duyuyorum ama Fenerbahçe'den daha büyük yok

Transferde sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz, Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili bir soru üzerine, “Galatasaray’a çok saygı duyuyorum, büyük bir kulüp. Ama hiçbir kulüp, Fenerbahçe’den daha büyük değil Türkiye’de. Bunu söylemek istiyorum” dedi.

G.SARAY’A SAYGI DUYUYORUM AMA...

MİLLİ takımın önce gün Moldova ile oynadığı maçta süper bir frikik golü atarak skoru 2-0’a taşıyan Deniz Türüç, Galatasaraylı taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu. DHA muhabirinin Galatasaray ve Fenerbahçe’nin teklifi sonrasında kendisinin Sarı-Lacivertliler’i seçmesini hatırlatması üzerine, “Galatasaray’a çok saygı duyuyorum, büyük bir kulüp. Ama hiçbir kulüp, Fenerbahçe’den daha büyük değil Türkiye’de. Bunu söylemek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

FENERBAHÇE’NİN bu sezon şampiyon olacağına inandığını dile getiren 26 yaşındaki orta saha, “Geçen sene ben yoktum, ne desem yalan olur. Ben aralarında yoktum. Ama bu sene Fenerbahçe çok iyi gidiyor, çok büyük bir camia. İnanılmaz bir taraftar atmosferi var. Kulüp içinde, herkes söylüyor, gerçekten aile ortamı var. Takım olarak İyi gittikçe bunların hepsi çok daha iyi oluyor. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağımıza sonuna kadar inanıyorum” şeklinde konuştu.

KONUMUZ HER ZAMAN FUTBOL

BU sezon Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye gelen Deniz Türüç, Sarı-Lacivertliler’de iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini belirterek, “Başarılı olmak için iyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Ersun hoca her gün tekrarlıyor. Antrenman başı, antrenman sonu her zaman konu futbol. Arkadan topu oyuna sokma, boşa adam çıkarma, iyi sonlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu milli takımda da aynı. Milli takımda da inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. 15 puana geldik. İzlanda da yenildi” ifadesini kullandı.

(Güneş)

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