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  3. Deniz Türüç: Formayı kaptım, bırakmam

Deniz Türüç: Formayı kaptım, bırakmam

Deniz Türüç: Formayı kaptım, bırakmam

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, EURO 2020'de olmak için Fenerbahçe'de düzenli olarak oynaması gerektiğine inanıyor.

Özellikle Moses'ın sakatlanması, Dirar'in ise zorunlu olarak sol beke geçmesiyle iyi bir şans yakalayan Fenerbahçeli Deniz Türüç, sarı-lacivertli formayı bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe'de düzenli olarak forma giyerek A Milli Takım ile EURO 2020'de de yer almak isteyen Deniz Türüç; "Bu sezon benim için çok önemli, hem kulübümüzde şampiyon olmak istiyorum hem de A Milli Takım ile EURO 2020'de yer almayı hedefliyorum. Ersun Yanal hocam son dönemde formayı bana verdi ve ben de yakaladığım bu forma şansını iyi kullandım, sezonun ikinci yarısında da formayı bırakmak istemiyorum" dedi.


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