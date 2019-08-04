'Deniz Türüç Fenerbahçe'yi istedi'

Yıldız orta saha oyuncusunun net tavrı, her şeyi kolaylaştırdı: Kayseri Başkanı Erol Bedir, Deniz için, “F.Bahçe’ye gitmek istediğini söyledi. Biz de onay verdik. Bunun üzerine Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık” dedi.

AKŞAM

SARI-Lacivertliler’in yeni transferi Deniz Türüç’ün Fenerbahçe’de oynama isteği, kulüplerin orta yolu bulmasında büyük katkı sağladı. 26 yaşındaki sol ayaklı kanat oyuncusunun Fenerbahçe’ye gelişi hakkında Kayserispor’un Başkanı Erol Bedir, anlaşma sürecini anlattı: Deniz Türüç geldi ve bize Fenerbahçe’de oynamak istediğini söyledi. Ve Fenerbahçe’ye gitmek için benden izin istediğini iletti. Biz de oyuncumuzun bu kararına onay verdik.

MAAŞI 1.6 MiLYON EURO

Başkan Erol Bedir’in konuşmasının devamında, “Biz de Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık, iş artık imzaya kaldı” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşmaya varan Deniz, yıllık 1.6 milyon euro garanti ücret kazanacak. Oyuncu için Sarı-Kırmızılı kulübe de 2 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi. İstanbul’a gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Deniz Türüç, kısa süre içinde takımının çalışmalarına katılacak.