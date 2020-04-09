  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 00:27
  • |
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 00:29

Deniz Ateş Bitnel'den Salih Uçan'a: "Hakkımı helal etmiyorum"

Deniz Ateş Bitnel'den Salih Uçan'a: "Hakkımı helal etmiyorum"

Paylaş

Hakemlik kariyeri sona eren Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşananlar hakkında konuştu.

2016 yılında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında futbolcu Salih Dursun tarafından kırmızı kart gösterilmesiyle hafızalara kazınan Deniz Ateş Bitnel'den konuştu.

BİTNEL, GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINI ANLATTI

"Ben 17 yıllık FIFA hakemiydim. Galatasaray - Trabzonspor maçında 34 yaşındaydım. Önümde daha 9 yıl vardı ancak bırakmak zorunda kaldım. Ben gayet başarılı olacağıma inanıyordum. 2016 yılındaki maçtan sonra bir şekilde sezon sonuna kadar bana maç verilmedi. Sezon sonunda değişen MHK, bana kendimi hazır tutmamı söyledi. Yaz döneminde klasman düşürüldüm. Dünya tarihinde böyle bir şey mümkün olmamasına rağmen PTT 1. Lig'de maç yönettim. Çok iyi bir maç çıkarmama rağmen daha sonra görev alamadım."

"YARDIMCI HAKEMLERİM O GÜN BANA VERİLMEDİ, YALNIZ BIRAKILDIM"

"Her zaman verilen yardımcı hakemler, o maçta bana verilmedi. Maalesef uyum yakalayamadık ve yalnız kaldım. Yardım alamadım. Kararları ben verdim ama bazılarında hatalı olduğumu sonra gördüm. Kırılma anı Özer Hurmacı'nın gördüğü sarı karttı. Direkt kırmızı kart göstermem gerekiyordu. 'Sıkıyorsa beni at' dedi ama oyunu germemek için sarı kart verdim. Daha sonra ikinci sarıdan attım.

"SALİH DURSUN ELİME VURUP, KARTI DÜŞÜRDÜ"

"Her gün yanıma yedek kartlar alırım ama o gün ne olduysa yedek kartlarımı yanıma almamışım. O pozisyonda Cavanda'ya gösterdiğim kırmızı kartı cebime sokmaya çalıştım. Ancak cırt cırtlı cebim yapıştığı için kartı cebime koyamadım. Salih Dursun o an elime vurdu, yere düşen kartı bana gösterdi. Kartımı bana verince ben de onu attım. Kimse cesaret edemezdi. Dik duruş sergiledim."

"TRABZONSPOR'UN HAKKINI YEMİŞ OLSAM, O PENALTIYI VERMEZDİM"

"Trabzonspor'a verdiğim penaltının daha sonra penaltı olmadığını gördüm. Trabzonspor camiasının hakkını yemiş olsam, o penaltıyı vermezdim. Bu sektörde en zayıf halka hakemler. Telefonlarımız dinleniyor, ailemiz takip ediliyor. Camiadaki en temiz insanlar bence hakemler. Arkaları yok, hakemin kalemini kırabilecek birçok kişi var."

"EŞİMİN ÇALIŞTIĞI YERDE YAKASINA YAPIŞTILAR"

"Maçtan sonraki haftada çocuğumun anaokuluna gidilmiş, oğlumu rehberlik odasına kitlemek zorunda kaldılar. 15 gün çocuğumu okula gönderemedim. Psikolojik tedavi aldı. Eşimin çalıştığı yerde yakasına yapışmışlar. Hatasıyla, sevabıyla bu bir oyun. Seyirciler, yöneticiler, teknik direktör, kaleci hata yapmıyor mu? Hakem de bir insan." (FutbolArena)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İngiltere'de futbolculardan yardım kampanyası

title

AKŞAM özel röportaj: "Tabii ki Fenerbahçe ilgimi çeker"

title

Zengin başkan kurtaracak

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta maaş operasyonu başlıyor! İsim isim o liste
Beşiktaş'ta maaş operasyonu başlıyor! İsim isim o liste

Beşiktaş'ta maaş operasyonu başlıyor! İsim isim o liste

Koronavirüs sonrası duran futbol dünyası FIFA'nın, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kararlarını açıkladıktan sonra tekrardan hareketlenmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de futbolcularla indirim konusunda görüşmek için harekete geçiyor.

Fenerbahçe'de tüm planlar hazır! İlk aşama haziran
Fenerbahçe'de tüm planlar hazır! İlk aşama haziran

Fenerbahçe'de tüm planlar hazır! İlk aşama haziran

Koronavirüs sebebiyle futbol büyük bir belirsizlik içerisine düşerken, Fenerbahçe'de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bütün önlemler alınmış durumda. İlk aşamada planlar liglerin haziranda başlamasına yönelik yapılırken, B ve C planları da tüm detaylarıyla hazırlandı

Mike Tyson'dan ilginç goril itirafı
Mike Tyson'dan ilginç goril itirafı

Mike Tyson'dan ilginç goril itirafı

Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, New York'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi.

Deniz Ateş Bitnel'den Salih Uçan'a olay sözler
Deniz Ateş Bitnel'den Salih Uçan'a olay sözler

Deniz Ateş Bitnel'den Salih Uçan'a olay sözler

Hakemlik kariyeri sona eren Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşananlar hakkında konuştu.

İngiltere'de futbolculardan yardım kampanyası
İngiltere'de futbolculardan yardım kampanyası

İngiltere'de futbolculardan yardım kampanyası

İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.

İtalyanlar flaş haber olarak geçti: İlk kurban Cengiz Ünder
İtalyanlar flaş haber olarak geçti: İlk kurban Cengiz Ünder

İtalyanlar flaş haber olarak geçti: İlk kurban Cengiz Ünder

Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.

Serhat Akın'dan olay sözler
Serhat Akın'dan olay sözler

Serhat Akın'dan olay sözler

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı geldi. Taraftarlar arasında "Kadıköy Boğası" lakabı ile anılan eski futbolcu, Aziz Yıldırım döneminde "Win Win" kampanyası olmazdı, kapının önünden geçirmezdi' dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.