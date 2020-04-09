Hakemlik kariyeri sona eren Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşananlar hakkında konuştu.

2016 yılında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında futbolcu Salih Dursun tarafından kırmızı kart gösterilmesiyle hafızalara kazınan Deniz Ateş Bitnel'den konuştu.

BİTNEL, GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINI ANLATTI

"Ben 17 yıllık FIFA hakemiydim. Galatasaray - Trabzonspor maçında 34 yaşındaydım. Önümde daha 9 yıl vardı ancak bırakmak zorunda kaldım. Ben gayet başarılı olacağıma inanıyordum. 2016 yılındaki maçtan sonra bir şekilde sezon sonuna kadar bana maç verilmedi. Sezon sonunda değişen MHK, bana kendimi hazır tutmamı söyledi. Yaz döneminde klasman düşürüldüm. Dünya tarihinde böyle bir şey mümkün olmamasına rağmen PTT 1. Lig'de maç yönettim. Çok iyi bir maç çıkarmama rağmen daha sonra görev alamadım."

"YARDIMCI HAKEMLERİM O GÜN BANA VERİLMEDİ, YALNIZ BIRAKILDIM"

"Her zaman verilen yardımcı hakemler, o maçta bana verilmedi. Maalesef uyum yakalayamadık ve yalnız kaldım. Yardım alamadım. Kararları ben verdim ama bazılarında hatalı olduğumu sonra gördüm. Kırılma anı Özer Hurmacı'nın gördüğü sarı karttı. Direkt kırmızı kart göstermem gerekiyordu. 'Sıkıyorsa beni at' dedi ama oyunu germemek için sarı kart verdim. Daha sonra ikinci sarıdan attım.

"SALİH DURSUN ELİME VURUP, KARTI DÜŞÜRDÜ"

"Her gün yanıma yedek kartlar alırım ama o gün ne olduysa yedek kartlarımı yanıma almamışım. O pozisyonda Cavanda'ya gösterdiğim kırmızı kartı cebime sokmaya çalıştım. Ancak cırt cırtlı cebim yapıştığı için kartı cebime koyamadım. Salih Dursun o an elime vurdu, yere düşen kartı bana gösterdi. Kartımı bana verince ben de onu attım. Kimse cesaret edemezdi. Dik duruş sergiledim."

"TRABZONSPOR'UN HAKKINI YEMİŞ OLSAM, O PENALTIYI VERMEZDİM"

"Trabzonspor'a verdiğim penaltının daha sonra penaltı olmadığını gördüm. Trabzonspor camiasının hakkını yemiş olsam, o penaltıyı vermezdim. Bu sektörde en zayıf halka hakemler. Telefonlarımız dinleniyor, ailemiz takip ediliyor. Camiadaki en temiz insanlar bence hakemler. Arkaları yok, hakemin kalemini kırabilecek birçok kişi var."

"EŞİMİN ÇALIŞTIĞI YERDE YAKASINA YAPIŞTILAR"

"Maçtan sonraki haftada çocuğumun anaokuluna gidilmiş, oğlumu rehberlik odasına kitlemek zorunda kaldılar. 15 gün çocuğumu okula gönderemedim. Psikolojik tedavi aldı. Eşimin çalıştığı yerde yakasına yapışmışlar. Hatasıyla, sevabıyla bu bir oyun. Seyirciler, yöneticiler, teknik direktör, kaleci hata yapmıyor mu? Hakem de bir insan." (FutbolArena)