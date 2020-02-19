Demirören'e dön baskısı

Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.

ÖZEL HABER | KENAN KARCI

ZİRVE yarışında ezeli rakiplerinden geride kalan Beşiktaş’ta içten içe bir seçim kampanyası yürütülüyor. İsmi konulmayan kampanyanın odağında ise eski Beşiktaş ve TFF Başkanı, iş insanı Yıldırım Demirören var. Kulübün içinde bulunduğu mali zorlukları, kısa vadede kaynak sağlayacak bir başkanla ancak aşabileceklerini düşünen üyeler, bu konuda Demirören’i en güçlü seçenek olarak görüyor. Beşiktaş’ta bu konuda kulislerde görüşmeler yapılıyor, nabız yoklanıyor. Hatta Demirören’i desteklemeyi düşünen üyelerin aidatlarını yatırıp, üyeliklerini güncelledikleri bildiriliyor.

LİG DERECESİ SEÇİM GETİREBİLİR

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin divan kurulunda dile getirdiği karamsar tablo, Beşiktaş’ta moralleri de düşürmüş durumda. Üyeler bu tablonun camiayı karamsarlığa ve ümitsizliğe ittiğini, güçlü bir kişiyle ancak rüzgarın tersine döneceğini düşünüyor. Yönetimde de Mesut Urgancılar ile Başkan Çebi arasında bir fikir çatışması olduğu söyleniyor. Ancak Başkan Çebi, yönetim revizyonu için bir seçim düşünmüyor. Yine de camianın önde gelen isimleri, saha sonuçlarının yönetimi sezon sonunda bir seçim kararına itebileceğini belirtiyor.

DERNEKLERDE ‘AVRASYA’ ÇABASI

Beşiktaş’ta kongre üyeleri ve dernekler de kulübün geleceği için güç birliği yapmak için uğraşıyor. Derneklerin ‘Avrasya Beşiktaşlılar Derneği’ ismi altında bir konfederasyon şeklinde birleşmesi düşüncesi var. Ancak bazı dernekler buna sıcak bakmıyor. Yine de büyük çoğunluğun desteklediği bu oluşumun ismi konusunda da tam bir mutabakat yok. Yine de Beşiktaş’a gönül veren taraftarlar ve üyelerin dağınık bir görüntüden kurtulması için yapılan çalışmaların yaza kadar sonuçlandırılması planlanıyor.