Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transferlerden Max Gradel 7, Robin Yalçın 8, Jorge Felix 11, Kerem Atakan Kesgin 20 ve Casimir Ninga 29 numaralı formayı giyecek.
Diğer futbolcuların yeni sezondaki forma numaraları ise şöyle:
"Arouna Kone 2, Uğur Çiftçi 3, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Claudemir 6, Mustapha Yatabare 9, Yasin Öztekin 10, Samba Camara 14, Erdoğan Yeşilyurt 17, Eren Şahin 19, Armin Derlek 22, Serhiy Rybalka 23, Muammer Yıldırım 25, Barış Yardımcı 26, Mamadou Samassa 30, Ali Şaşal Vural 35, Hakan Arslan 37, Ziya Erdal 58, Marcelo Goiano 87, Caner Osmanpaşa 88, Abdou Razack Traore 99"
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Orta saha takviyesi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da Ivan Marcone transferi zora girdi. Bordo-Mavililer bu gelişme üzerine Meksika ekiplerinden Necaxa'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Claudio Baeza ile temaslara başladı. Şilili futbolcunun daha büyük bir takımda forma giymek istemesi sebebiyle transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.
Süper Lig'in son gol kralı Alexander Sörloth için İtalyan devi Inter ve Alman ekibi Leipzig bastırıyor.
Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Faslı orta saha Belhanda konusunda yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanabilir.