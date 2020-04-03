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aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 13:20
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 13:20

Demba Ba isyan etti: Irkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoş geldiniz

Demba Ba isyan etti: Irkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoş geldiniz

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Fransız doktorların korona virüs ilacı denemesinin Afrika'da yapılması önerilerine Afrika kökenli yıldız futbolculardan sert tepki geldi.

Fransa’nın LCI kanalında canlı yayın bağlantısı yapan Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, yayın sırasında skandal sözlere imza attı. Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılması için yapılan araştırma ve denemeler hakkında konuşan doktorlar büyük tepki topladı.

Medipol Başakşehir forması giyen Senegal asıllı Demba Ba, sosyal medya hesabından iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu paylaşarak, "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı’ya hoş geldiniz" yorumunda bulundu.

Türkiye’de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terleten Kamerunlu Samuel Eto’o da, Demba Ba’nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi. Eto’o, "Afrika sizin oyun alanınız değil" dedi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen bir diğer yıldız isim Didier Drogba ise ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Drogba, Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu dile getirerek, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini belirtti.

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