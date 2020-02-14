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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 22:25
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 22:28

Demba Ba: Beşiktaş'ın yeri bende çok özel

Demba Ba: Beşiktaş'ın yeri bende çok özel

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Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede tek golü atan Demba Ba, maçın ardından konuştu.

Beşiktaş taraftarlarına mesaj yollayan Demba Ba, "Beşiktaş eski takımım ve Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi, saydığımı herkes bilir. Bugün iyi oynadığımıza inanmıyorum. Tek önemli kısım 3 puanı almamız. Daha yapmamız gereken çok şey var. Beşiktaş taraftarının sevgisini biliyorum. Bu sevgi ve saygı karşılıklı. Beşiktaş'a son geldiğimde beni çok istemişlerdi. Onların da bende özel bir yeri var" dedi.

Kendi performansını değerlendiren Senegalli yıldız, "Aslında Demba Ba hiçbir yere gitmedi. Sadece doğru zaman gelmesi için bekliyordum ve çalışıyordum. Dualarımda da hep bu vardı. Şans bulduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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