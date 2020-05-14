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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:35
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:35

Dele Alli bıçaklı soyguncularla yumruklaştı

Dele Alli bıçaklı soyguncularla yumruklaştı

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Tottenham'ın yıldızı futbolcusu Dele Alli, evine giren eli bıçaklı iki hırsızla yumruklaştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dele Alli'nin Londra'daki evine giren eli bıçaklı iki hırsız soygun gerçekleştirdi.

Salgın günlerini evinde geçiren Alli'nin yanında sevgilisinin yanı sıra kardeşi Harry Hickford ile kız arkadaşı ve bir başka arkadaşı da bulunuyordu.

24 yaşındaki oyuncuyu tehdit eden hırsızların kargaşa sırasın yıldız isme yumruk attığı kaydedildi. Hafif şekilde yaralanan Alli'nin durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Evden mücevher ve saatler çalan hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(NTV Spor)

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