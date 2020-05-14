Dele Alli bıçaklı soyguncularla yumruklaştı

SPOR GÜNDEMİ

Cömert olan kazanır Cömert olan kazanır Galatasaray ve Arsenal genç stoper için karşı karşıya geldi. İngiliz ve Alman basını, Sarı-Kırmızılı takımın Eray Cömert için ilk teklifi yaptığını yazdı. Şimdi Arsenal'in Basel'li futbolcu için İsviçre kulübüne yapacağı teklif merakla bekleniyor.

Anneliği doya doya yaşamak istiyorum Anneliği doya doya yaşamak istiyorum Vakıfbank'ta tam 20 kupa kaldıran Gözde Kırdar karantina günlerini ve planlarını AKŞAM'a anlattı: “Sakin ve huşu içinde bir hayatım var. Çalışmak zorunda olan annelere lafım yok ama ben kendi annemi örnek alıyorum. O da öğretmenliği bırakıp, bize bakmış. Kendi çocuğuma bakmak, anneliği doya doya yaşamak istiyorum.”

Resmen Belözoğlu... Çetinkaya Emre'yi açıkladı Resmen Belözoğlu... Çetinkaya Emre'yi açıkladı Hasan Çetinkaya, “Berke'yi kiralamak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk” dedi. Bu açıklamalarla birlikte Emre'nin Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevi de netleşmiş oldu.

Kadınlarla gönül alma Kadınlarla gönül alma Beşiktaş erkek futbol takımıyla 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone, kadın futbol takımına sponsor olmak için anlaşmaya vardı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Galatasaray transferi bitiriyor! Fatih Terim, scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih Özcan'ı onayladı, operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, Kiel'de müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kimseye kaptırmak istemiyor.

En büyük Fenerbahçe! En büyük Fenerbahçe! Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Bjelica net konuştu: “Fenerbahçe'yle görüştüm. Ancak henüz bir anlaşma yok. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.”