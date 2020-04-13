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  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:54
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  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:54

Del Piero'ya göre Ronaldo, Messi ve Neymar'dan sonra en iyisi o!

Del Piero'ya göre Ronaldo, Messi ve Neymar'dan sonra en iyisi o!

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Juventus'un efsanevi yıldızı Alessandro Del Piero faal olarak futbol oynayanlar içerisinde Messi, Ronaldo ve Neymar'dan sonra Kevin De Bruyne'un en iyileri olduğunu söyledi.

İtalyanların efsane yıldızı Alessandro Del Piero, Manchester Cityli Kevin De Bruyne'un dünyanın faal olarak oynayan en iyi 4 oyuncusundan birisi olduğunu söyledi.

SkySports'a konuşan Del Piero 28 yaşındaki Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'ü izlemekten büyük keyif aldığını söyleyerek, "Messi, Ronaldo ve Neymar kutsal isimler. Sahada olduklarında tüm dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Onların dışında Kevin De Bruyne gibi sahada derinlik sergileyen isimler de var. Bu 4 isim bence şu anda herkesin önünde" şeklinde konuştu.

DE BRUYNE'DEN KORONAVİRÜS SÖZLERİ

Kevin De Bruyne geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda koronavirüs sebebiyle ara verilen liglerin kaldığı yerden tekrar başlamasını doğru bulmadığını söyledi.

De Bruyne açıklamasında, "Eğer maçlar oynanmaya hızlı bir şekilde başlarsa çok fazla sakatlık olabilir. Normalde yaklaşık 1 ayda futbolcular hazır olabilir. Başlayamamasının büyük paraları kaybettireceğini biliyorum ama uzun süre beklemek de bir sonraki sezonu zora sokacak. Zor bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

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