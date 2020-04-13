Del Piero'ya göre Ronaldo, Messi ve Neymar'dan sonra en iyisi o!

İtalyanların efsane yıldızı Alessandro Del Piero, Manchester Cityli Kevin De Bruyne'un dünyanın faal olarak oynayan en iyi 4 oyuncusundan birisi olduğunu söyledi.
SkySports'a konuşan Del Piero 28 yaşındaki Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'ü izlemekten büyük keyif aldığını söyleyerek, "Messi, Ronaldo ve Neymar kutsal isimler. Sahada olduklarında tüm dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Onların dışında Kevin De Bruyne gibi sahada derinlik sergileyen isimler de var. Bu 4 isim bence şu anda herkesin önünde" şeklinde konuştu.
DE BRUYNE'DEN KORONAVİRÜS SÖZLERİ
Kevin De Bruyne geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda koronavirüs sebebiyle ara verilen liglerin kaldığı yerden tekrar başlamasını doğru bulmadığını söyledi.
De Bruyne açıklamasında, "Eğer maçlar oynanmaya hızlı bir şekilde başlarsa çok fazla sakatlık olabilir. Normalde yaklaşık 1 ayda futbolcular hazır olabilir. Başlayamamasının büyük paraları kaybettireceğini biliyorum ama uzun süre beklemek de bir sonraki sezonu zora sokacak. Zor bir durum" ifadelerini kullanmıştı.
(Sporx)
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Galatasaray yenilgisinin ardından Antalyaspor karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe'yi teknik adam değişimine itmişti. Ersun Yanal, ayrılığın ardından ilk kez konuştu...
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Bu sezon Fenerbahçe'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.
Alman basını, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth ile tam 20 kulübün ilgilendiğini yazdı.