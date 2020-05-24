Deivid de Souza, Cruzeiro'ya sportif direktör oluyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Deivid de Souza, Cruzeiro'nun yeni sportif direktörü oluyor.

Brezilyalı futbolcu Deivid de Souza, 2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve adından çokça söz ettirmişti.



Sarı-lacivertli ekibin 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı çeyrek final başarısında Deivid, attığı gollerle ön plana çıkmıştı.

Lizbon'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deivid De Souza, Kanarya'dan ayrıldıktan sonra önce Flamengo oradan da Coritiba'nın yolunu tutmuştu.

Brezilyalı futbolcu 2013/2014 sezonunun ardından aktif futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.

SPORTİF DİREKTÖR OLUYOR

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Deivid De Souza'nın yeni görevi ise belli oldu. Brezilya basınında yer alan habere Deivid, Cruzeiro'da sportif direktörlük görevine getirilecek.

Cruzerio'nun eski futbolcusu Deivid, yeni başkan Sergio Rodrigues'in ilk transferi olacak. 40 yaşındaki Deivid, Cruzerio'nun 2015-2016 yılında teknik ekibinde görev almıştı.

Deivid, Fenerbahçe'de 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

(Sabah)