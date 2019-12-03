Değerini 6'ya katladı! Sneijder'den sonra 10 numarayı hak ediyor

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2018’in Temmuz ayında Racing Club’dan 25 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve 1,5 sezon oynadığı futbolla Barcelona, M.City, Real Madrid gibi devlerin iştahını kabartan Lautaro Martinez için İnter istediği bonservis fiyatını açıkladı.

SNEİJDER'DEN SONRA 10 NUMARAYI HAK EDEN YILDIZ

Bu sezon çıktığı 19 maçta 13 gol 1 asist yapan ve İnter’i Serie A’da tek başına liderlik koltuğuna taşıyan 22 yaşındaki yıldız futbolcu 1,5 yılda piyasa değerini 6 katına çıkarırken, başkan yardımcısı Zanetti’nin Martinez için 150 milyon euro’luk fiyat belirlemesi Avrupa transfer piyasasında bomba etkisi yarattı. Tekniği, oyun zekası ve bitiriciliğiyle üst düzey özelliklere sahip olan Lautaro Martinez ‘Yeni Aguero’ yakıştırmaları alırken, genç yeteneğin Sneijder’den sonra İnter’de 10 numaralı formayı giymesi İtalyan taraftarları da bir hayli memnun etti.