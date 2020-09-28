Dean Smith'den olay sözler: Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti

Hürriyet

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta ile ilgili İngiliz ekibinin teknik direktörü Dean Smith'den çok konuşulacak açıklama geldi. Smith, Tanzanyalı golcünün Sarı-Lacivertlilere gönülsüzce gittiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, sarı lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi. Vedat Muriqi’nin yerine bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olan Tanzanyalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.



Golcü futbolcu, imzanın ardından 'Fenerbahçe taraftarı her zaman kazanmak istiyor. Ben de kazanmak istiyorum. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız.' ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray derbisinin ikinci yarısında oyuna giren Samatta, güçlü fiziği ile de kısa sürede dikkat çekti.

ESKİ HOCASINDAN OLAY SÖZLER

Bonservisine 6 milyon euro ödenecek olan Samatta için İngiltere'den çarpıcı açıklamalar geldi. Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith, 27 yaşındaki golcünün 'gönülsüzce' transfer olduğunu belirtti.

İngiliz basınına konuşan Smith, Samatta için itiraflarda bulunurken şu sözleri kullandı:

“Bence Samatta için Fenerbahçe'ye gitmesi iyi bir karar oldu. Burada kalsaydı oynama garantisi yoktu. Ayrıca rekor bir transfer ücretiyle (30 milyon euro) Ollie Watkins'i de almıştık.

Watkins bize göre buradaki en iyi golcülerden. Keinan Davis'in de sözleşmesini uzatmıştık zaten. Forvet pozisyonumuz dolmuştu.

“SANIRIM GÖNÜLSÜZCE DE OLSA GİTMEYİ KABUL ETTİ

Futbolcuları burada stok yapmayız. Fenerbahçe'den iyi bir teklif geldi ve sanırım Samatta gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti.

Samatta'nın burada başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu. Kendisine kariyerinin ilerideki zamanları için başarılar dilerim.”

10,5 MİLYON EUROYA TRANSER EDİLMİŞTİ

Samatta, geçen sezonun devre arası transfer döneminde 10.5 milyon euro karşılığında Genk'ten Aston Villa'ya transfer olmuştu.