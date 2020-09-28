  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:43
  • |
  • Son Güncelleme:

Dean Smith'den olay sözler: Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti

Dean Smith'den olay sözler: Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti

Paylaş

Hürriyet

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta ile ilgili İngiliz ekibinin teknik direktörü Dean Smith'den çok konuşulacak açıklama geldi. Smith, Tanzanyalı golcünün Sarı-Lacivertlilere gönülsüzce gittiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, sarı lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi. Vedat Muriqi’nin yerine bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olan Tanzanyalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Golcü futbolcu, imzanın ardından 'Fenerbahçe taraftarı her zaman kazanmak istiyor. Ben de kazanmak istiyorum. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız.' ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray derbisinin ikinci yarısında oyuna giren Samatta, güçlü fiziği ile de kısa sürede dikkat çekti.

ESKİ HOCASINDAN OLAY SÖZLER

Bonservisine 6 milyon euro ödenecek olan Samatta için İngiltere'den çarpıcı açıklamalar geldi. Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith, 27 yaşındaki golcünün 'gönülsüzce' transfer olduğunu belirtti.

İngiliz basınına konuşan Smith, Samatta için itiraflarda bulunurken şu sözleri kullandı:

“Bence Samatta için Fenerbahçe'ye gitmesi iyi bir karar oldu. Burada kalsaydı oynama garantisi yoktu. Ayrıca rekor bir transfer ücretiyle (30 milyon euro) Ollie Watkins'i de almıştık.

Watkins bize göre buradaki en iyi golcülerden. Keinan Davis'in de sözleşmesini uzatmıştık zaten. Forvet pozisyonumuz dolmuştu.

“SANIRIM GÖNÜLSÜZCE DE OLSA GİTMEYİ KABUL ETTİ

Futbolcuları burada stok yapmayız. Fenerbahçe'den iyi bir teklif geldi ve sanırım Samatta gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti.

Samatta'nın burada başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu. Kendisine kariyerinin ilerideki zamanları için başarılar dilerim.”

10,5 MİLYON EUROYA TRANSER EDİLMİŞTİ

Samatta, geçen sezonun devre arası transfer döneminde 10.5 milyon euro karşılığında Genk'ten Aston Villa'ya transfer olmuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...
Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...

Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...

Marcao bavullarını topladı, gidiyor! İşte bonservis bedeli...
Marcao bavullarını topladı, gidiyor! İşte bonservis bedeli...

Marcao bavullarını topladı, gidiyor! İşte bonservis bedeli...

Olay sözler! 'Samatta Fener'e gönülsüzce gitti'
Olay sözler! 'Samatta Fener'e gönülsüzce gitti'

Olay sözler! 'Samatta Fener'e gönülsüzce gitti'

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Derbi sonrası ayrılık kararı!
Derbi sonrası ayrılık kararı!

Derbi sonrası ayrılık kararı!

Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi hala resmen açıklanmayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray derbisi öncesi takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.

Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi
Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi

Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi

Süper Lig'e müthiş bir giren, yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli ön libero dün İstanbul'e geldi.

Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru
Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru

Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru

4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Galatasaray'a ceza yolda
Galatasaray'a ceza yolda

Galatasaray'a ceza yolda

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti
Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti

Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.