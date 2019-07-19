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  3. De Ligt'i transfer eden Juventus, Bonucci'yi satma kararı aldı

De Ligt'i transfer eden Juventus, Bonucci'yi satma kararı aldı

De Ligt'i transfer eden Juventus, Bonucci'yi satma kararı aldı

Matthijs de Ligt ve Merih Demiral'ı kadrosuna katan Juventus'un, Leonardo Bonucci'yi satma kararı aldığı belirtildi.

Serie A ekiplerinden Juventus, savunma hattına yaptığı transferlerden sonra Leonardo Bonucci için yeni bir karar aldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Matthijs de Ligt ve Merih Demiral transferleri sonrası Juventus, Bonucci'nin satılması yönünde karar verdi.

Manchester City ve Paris Saint-Germain'in İtalyan stoperle ilgilendiği ve kısa sürede transfer görüşmelerinin yapılabileceği belirtildi.

Juventus ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon 41 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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