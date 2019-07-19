De Ligt'i transfer eden Juventus, Bonucci'yi satma kararı aldı

Serie A ekiplerinden Juventus, savunma hattına yaptığı transferlerden sonra Leonardo Bonucci için yeni bir karar aldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Matthijs de Ligt ve Merih Demiral transferleri sonrası Juventus, Bonucci'nin satılması yönünde karar verdi.

Manchester City ve Paris Saint-Germain'in İtalyan stoperle ilgilendiği ve kısa sürede transfer görüşmelerinin yapılabileceği belirtildi.

Juventus ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon 41 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.