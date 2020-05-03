De Bruyne'den ayrılık sinyali

Ülkesinin Het Laatste Nieuws gazetesine konuşan Belçikalı oyuncu, "Kulüp bize itiraz edeceklerini ve cezanın kaldırılacağından yüzde yüz emin olduklarını söyledi. Bu yüzden şimdilik neler olacağını bekliyorum. Takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Men cezasının kaldırıldığı takdirde sorun yaşamayacağını aktaran28 yaşındaki orta saha, "Son karar verildiğinde her şeyi tekrar gözden geçireceğim. 2 yıllık men cezası burada kalmam için çok uzun bir zaman. Bir yıl ceza verilirse değerlendiririm." değerlendirmesinde bulundu.
Manchester City'de 5 yıldır forma giydiğini hatırlatan De Bruyne, "Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorum. Ayrıca İngiltere'deyim. Bence dünyanın en iyi ligi ve burada olmaktan mutluyum. Bu bana en iyi olmak için mücadele etme şansı veriyor ve buna ihtiyacım var." yorumunu yaptı.
UEFA, Manchester City'ye Finansal Fair Play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası vermişti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, takımının Finansal Fair Play kuralları gereği Avrupa kupalarından aldığı 2 yıl men cezası kaldırılmazsa ayrılabileceğini söyledi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor için yaptığı Instagram canlı yayınında ismi ara ara Fenerbeahçe'nin gündemine gelen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor'da forma giyen Yiğithan Güveli'nin annesi Meryem Güveli, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan ve 'yaraya merhem' olarak 5 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılı yönetim, koronavirüsün futbola vurduğu darbe nedeniyle tüm ekonomik planların alt üst olması nedeniyle anlaşmanın revize edilmesi konusunu masaya yatırdı. Galatasaray, söz konusu anlaşmanın 10 yıla çıkartılması için girişimlere hazırlanıyor.
Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.
Galatasaray koronavirüs salgını sonrası liglerin durmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.