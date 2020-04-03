Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Trabzonspor’un yerli ve yabancı oyuncularından da destek geliyor. Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür’den aldığı dayanışması pasını takım kaptanı Jose Sosa’ya atmıştı. Sosa da Uğurcan’dan aldığı pası takımın tüm yabancı oyuncuları adına aldığını duyurdu.
Sosa, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelerini kullandı:
"Uğurcan Çakır’ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor’un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen’e atıyoruz."
Bordo-mavili takımda Abdulkadir Ömür maaşının yüzde 50’sini, Uğurcan Çakır ise maaşının yüzde 20’sini kampanyaya bağışladıklarını duyurmuşlardı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunuyor...
Beşiktaş'ın almak için nabız yokladığı Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora soktu…
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbolda Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor... Damien Comolli'nin istifasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini açıklayan başkan Ali Koç, yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, iki hafta önce Barcelona'da da görev yapan İtalyan futbol adamı Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti" notunu düştü.
Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, kaleci Uğurcan Çakır'ın attığı dayanışma pasını yabancı oyuncular adına aldı.
Celta Vigo forması giyen milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, TRT Spor'un canlı yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.
Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkamadıklarını söyleyen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, "Kulüple ilgili her şeyi özledim. Bir futbolcu için en büyük motivasyon maç oynamaktır. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Takım arkadaşlarımı çok özledim" dedi.