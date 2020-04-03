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aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 23:58
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 23:58

"Dayanışma pası" Sosa'da

"Dayanışma pası" Sosa'da

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Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, kaleci Uğurcan Çakır'ın attığı dayanışma pasını yabancı oyuncular adına aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Trabzonspor’un yerli ve yabancı oyuncularından da destek geliyor. Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür’den aldığı dayanışması pasını takım kaptanı Jose Sosa’ya atmıştı. Sosa da Uğurcan’dan aldığı pası takımın tüm yabancı oyuncuları adına aldığını duyurdu.

Sosa, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelerini kullandı:

"Uğurcan Çakır’ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor’un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen’e atıyoruz."

Bordo-mavili takımda Abdulkadir Ömür maaşının yüzde 50’sini, Uğurcan Çakır ise maaşının yüzde 20’sini kampanyaya bağışladıklarını duyurmuşlardı.

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‘Dayanışma pası‘ Sosa'da

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