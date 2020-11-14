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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 13:55
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Davidson Pereira, Süper Lig'in tozunu attırıyor

Davidson Pereira, Süper Lig'in tozunu attırıyor

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Süper Lig'de lider durumdaki Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Davidson Pereira, takımının bu sezonki 7 mücadelesinde kaydettiği 6 golle kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Turuncu-yeşillilerin sezon öncesi Portekiz 1. Lig ekiplerinden Vitoria Guimaraes'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet, yeni takımının başarısına önemli katkı sağladı.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 17 puanla liderlik koltuğunda bulunan Alanyaspor'un tüm lig karşılaşmalarında forma giyen Davidson, performansıyla dikkati çekti.

Davidson, Süper Lig'in 4. haftasında takımının iç sahada 6-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçında 3 gol atarak "hat-trick" yaptı.

- GOLLERİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta takımının bu sezonki ilk golünü kaydeden Davidson, 5. haftada yine dış sahada 2-1 kazanılan Galatasaray mücadelesinde 90+5. dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

Davidson, 6. haftada iç sahada takımının Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği karşılaşmada da gol kaydederek 7 maçta 6 gole ulaştı.

Bu sezon şu ana kadar sergilediği performansla gol krallığı yarışındaki iddiasını da ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, kendisi gibi ligde 6 golü bulunan Çaykur Rizesporlu Loic Remy ile zirveyi paylaşıyor.

Gol krallığı yarışında Davidson ile Remy'yi, İttifak Holding Konyasporlu Artem Kravets ile Galatasaraylı Radamel Falcao 5'er golle takip ediyor.

- PORTEKİZ 1. LİGİ'NDE 4 SEZONDA 19 GOLLÜK PERFORMANS

Süper Lig'den önce Portekiz 1. Ligi'nde 4 sezon geçiren Davidson, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Chaves formasıyla 48 karşılaşmada 6, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Vitoria Guimaraes'te 60 maçta 13 gol attı.

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