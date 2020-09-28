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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:47
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Davide Santon bitmek üzereyken Beşiktaş'a Bruno Gaspar önerisi

Davide Santon bitmek üzereyken Beşiktaş'a Bruno Gaspar önerisi

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Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Davide Santon konusunda Roma ile anlaşmış, oyuncuyla ise maaş pazarlıklarına devam ediyordu. Siyah-Beyazlılara Sporting Lizbon'un Portekizli sağ beki Bruno Gaspar da önerildi.

Gökhan Gönül’le yollarını ayıran ardından da Douglas’ı kadro dışı bırakan Siyah-Beyazlılar’da sağ bek boşluğu oluşmuştu. Bundan dolayı uzun süredir bu bölgeyi takviye etmek için yoğun çaba sarf eden Kara Kartal, İtalyan ekibi Roma’nın tecrübeli sağ beki Davide Santon’u bitirmek için çalışmalara başlamıştı.

29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Çizme ekibini sonunda ikna etmeyi başaran yönetim, başarılı oyuncuyla maaş konusunda son pazarlıkları yapıyor. Kadrosunda 14 yabancı bulunması sebebiyle Santon’u kadrosuna katabilmek için önce bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gereken yönetim, bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor.

BRUNO GASPAR DA ÖNERİLDİ

Sağ bekte Davide Santon’un üzerine yoğunlaşan Beşiktaş’a, menajerler aracılığıyla Portekiz ekibi Sporting’in 27 yaşındaki oyuncusu Bruno Gaspar’ın da önerildiği ortaya çıktı. Daha önce Fenerbahçe’nin de radarına giren 27 yaşındaki futbolcuyu değerlendirmeye alan yönetimin, şartların oluşması halinde hem Santon’u hem da Gaspar’ı alabileceği ifade edildi.

Sporting, Bruno Gaspar’ı 2 yıl önce Fiorentina’dan 4.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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