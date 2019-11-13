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  3. David Villa futbol kariyerine noktayı koyuyor

David Villa futbol kariyerine noktayı koyuyor

David Villa futbol kariyerine noktayı koyuyor

Japonya’da Vissel Kobe forması giyen İspanyol forvet David Villa, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

David Villa, futbolculuk kariyerine yıl sonunda veda ediyor.

Son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe forması giyen İspanyol golcü, sezon bitiminde futbol hayatına nokta koyacağını açıkladı.

Kararını basın toplantısında açıklayan 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon 26 lig maçında 12 gol kaydetti.

Real Zaragoza ile çıkış yakalayan Villa, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New York City FC, Melbourne City ve Vissel Kobe formaları giydi.

Yıldız golcü İspanya Milli Takımı ile Avrupa ve Dünya Kupası zaferleri yaşadı.


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