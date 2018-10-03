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David Silva, Manchester City'e hayat verdi

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Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

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Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tutuk performansını, Hoffenheim deplasmanında kazanarak noktaladı. Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Manchester City, Wirsol Rhein-Neckar Arena'da karşı karşıya geldiği Hoffenheim'ı 87'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. City, bu sonuçla, geçen sezonla birlikte Devler Ligi'nde 4 maç sonra kazanmış oldu.

Hoffenheim, karşılaşmanın henüz 40. dakikasında Ishak Belfodil'in attığı golle öne geçerken, Manchester City 8. dakikada Sergio Aguero ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda Manchester City oyunun kontrolünü elinde tutarken, istediği pozisyonları bulamadı. 87. dakikada Hoffenheim defansının yaptığı büyük hatayı değerlendiren David Silva, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından, ilk hafta Lyon'a evinde 2-1 mağlup olan Manchester City puanını 3 yaparken, Hoffenheim ise ilk hafta Shakhtar deplasmanından 2-2 ile çıkardığı 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester City deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak, Hoffenheim ise evinde Lyon'u konuk edecek.

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