Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın eski başantrenörü David Blatt, PPMS hastalığına yakalandığını açıkladı.

Yunanistan'ın Olympiakos takımını çalıştıran ve bir dönem Anadolu Efes ile Darüşşafaka'yı çalıştıran ABD'li koç David Blatt, PPMS hastalığına yakalandığını duyurdu.

David Blatt, Olympiakos'un sitesinden yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

''Hayat, bazen size neden olduğu bilinmeyen sonuçlar verir. Birkaç ay önce bana PPMS teşhisi konud. Bu bir otoimünin rahatsızlık ve malesef bir çaresi yok. Hayat kalitenizi ve normal yaptığını şeyleri yapmanıza engel oluyor. Ancak yapacak bir şey yok. Depresyone girmek kolaydır. Koçluk kariyerimde sorunları çözmek için kullandığım 3 soruyu bu hastalık için kendime soracağım. 1) Problem nedir? 2) Neden oldu? 3) Nasıl çözülür? Ben bir koçum ve işim insanlara ilham vermek.''