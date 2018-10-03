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Daum'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Şampiyon yaparım'

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TRT Spor'da yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Daum ile röportaj yaptı.

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Teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe ile adı anılan Alman hoca, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çalışmak isterim. Takımı şampiyon yaparım" dedi. Niğdelioğlu, ayrıca Daum'un Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya geleceğini kendisine aktardığını ifade etti.

2003-2006 yılları arasında sarı-lacivertli takımı çalıştıran 65 yaşındaki teknik adam, daha sonra 2009'da yeniden F.Bahçe'nin başına geçmiş ve 1 sezon çalışmıştı.

(Milliyet)

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