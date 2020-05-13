Daum, futbola dönecek mi? Alman teknik adamdan Fenerbahçe açıklaması

İşte Alman teknik adamın Bild gazetesine yaptığı açıklamalar...
"BUNDESLIGA ÇOK SAYIDA İNSAN İÇİN ÖNEMLİ"
Bundesliga'nın sahada sonuçlandırılması gerekiyor. Masada değil... Bundesliga, çok sayıda insan için önemlidir. Psikososyal yönü küçümsenemez. Bundesliga, halkın psikolojik durumuna çok iyi gelecek. Hiçbir oyuncu veya taraftar, seyircisiz bir maçı istemez. Bu kesin. Ama yine de insanlar koronavirüs salgınına ilişkin sayılar yerine takımların sonuçları ve hedefleri hakkında konuşabilecekleri için mutlu olacaklar. Yine eğlenceli konuları olacak.
"FENERBAHÇE'DEYKEN SEYİRCİSİZ MAÇI KAYBETMİŞTİK"
Oyunları sadece TV'de izleyebilsek bile futbol birçok insana destek verecek. Futbolun yarattığı duyguların bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi de enfeksiyonlara karşı sizi daha dayanıklı kılar. Seyircisiz maçların sonuçları tam anlamıyla tahmin edilemez. Fenerbahçe'deyken Kasımpaşa'ya karşı seyircisiz oynadığımız bir iç saha maçı hatırlıyorum. Normal şartlarda kazanırdık ama boş staydumda hiçbir şey yapamayarak kaybettik. (Hürriyet)
TFF ara verilen liglerin şimdilik planlanan başlangıç tarihini açıkladı.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralarken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada, 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 eski futbolcuya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezası hükmünün gerekçesi açıklandı.
Galatasaray'ın belalı yıldızı, geçtiğimiz sezonun başında Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralanan Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yeni kulübü belli oldu.
Union Berlin forması giyen ve sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz, Beşiktaş iddiaları için açıklamalarda bulundu.
UEFA, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi.
Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.