Datome'den koronavirüs uyarısı

Fenerbahçe Beko’nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, sosyal medya hesabından Türk halkına korona virüs salgını hakkında çağrıda bulundu. Ülkesinin zor bir durumda olduğunu ve Türkiye’nin de bu duruma düşmesini istemediğini belirten Datome, “Türkiye’de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyorum. Lütfen evinizde kalın. Kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye’nin İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum” açıklamasını yaptı.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
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