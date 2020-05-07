Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Luigi Datome, “Türkiye'ye minnettarım ve çok gurur duyuyorum. Türkiye, ülkeme ilk yardım edenlerden... Bu, bizim için çok önemli” dedi.

AKŞAM

Sarı-Lacivertli takımla tarihi başarılara imza atan Datome, “Türkiye’ye çok minnettarım ve Türkiye’yle çok gurur duyuyorum. Türkiye, İtalya’ya yardım eden ilk ülkelerden biri. Bu, bizim için çok önemli. Şu an bütün dünyanın birbirine birlik olup yardım etme zamanı. O yüzden böyle şeylerin daha fazla medyada yer alması gerekir. Türkiye sadece İtalya’ya değil, birçok yere yardımda bulundu” ifadelerini kullandı.

SAKAL OBRA’YA YAKIŞTI

32 yaşındaki basketbolcu, “Türkiye’deki rakamları görüyorum, arkadaşlarımdan haberler de alıyorum. Umarım bu şekilde devam eder ve daha da iyiye gider. Sokağa çıkma yasakları bence iyi oluyor. Umarım bu şekilde devam eder. Obradovic’in sakallı halini gördüm ve çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum daha fazla sakalını uzatacak mı ama sanırım sabah uyandığında hiç tıraş olmadan güne devam etmenin ne kadar keyifl i olduğunu yaşadı” dedi.