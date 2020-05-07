Datome: Türkiye'ye minnettarım

AKŞAM
Sarı-Lacivertli takımla tarihi başarılara imza atan Datome, “Türkiye’ye çok minnettarım ve Türkiye’yle çok gurur duyuyorum. Türkiye, İtalya’ya yardım eden ilk ülkelerden biri. Bu, bizim için çok önemli. Şu an bütün dünyanın birbirine birlik olup yardım etme zamanı. O yüzden böyle şeylerin daha fazla medyada yer alması gerekir. Türkiye sadece İtalya’ya değil, birçok yere yardımda bulundu” ifadelerini kullandı.
SAKAL OBRA’YA YAKIŞTI
32 yaşındaki basketbolcu, “Türkiye’deki rakamları görüyorum, arkadaşlarımdan haberler de alıyorum. Umarım bu şekilde devam eder ve daha da iyiye gider. Sokağa çıkma yasakları bence iyi oluyor. Umarım bu şekilde devam eder. Obradovic’in sakallı halini gördüm ve çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum daha fazla sakalını uzatacak mı ama sanırım sabah uyandığında hiç tıraş olmadan güne devam etmenin ne kadar keyifl i olduğunu yaşadı” dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, ‘Virüse meydanı bırakmayacağız' sloganıyla müjdeyi verdi. “Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncü Lig, Amatör ve Bölgesel Amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla müsabakaların hangi şartlarda ve nasıl oynanacağına karar vereceğiz.”
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan'a gideceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı: Falcao: “Arabistan'a gitmekten asla bahsetmediler, hiçbir şey bilmiyordum, benimle hiç temasa geçmediler. Şu an için böyle bir şey yok.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Beşiktaş'tan ayrılan Karius'un geleceğiyle ilgili Liverpool kararını verdi.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.