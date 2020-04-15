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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:44
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:44

Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar ayrıldı

Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar ayrıldı

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Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nda ABD asıllı Macar oyuncu Jarrod Jones ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve ING Basketbol Ligi yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz Jarrod Jones ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlanmıştır. Jarrod Jones'a, Darüşşafaka Tekfen olarak yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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