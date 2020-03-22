Darüşşafaka Tekfen'de Doron Emanuel Lamb ile yollar ayrıldı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Doron Emanuel Lamb’in devam eden sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. 2019-2020 sezonunun geride kalan kısmında Daçka'mıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Lamb, bu sezon Darüşşafaka Tekfen'de 20 lig maçında süre aldı ve 9,2 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 28 yaşındaki skorer oyun kurucu, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 müsabakada görev yaparak, 9,4 sayı ortalaması yakaladı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...
Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho ile devam etmeme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar bu kararı oyuncuya ve menajerine de iletti.
Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla anlaşma imzalamaya başladı.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayına hem Manchester United hem de Bayern Münih talip oldu.
Tecrübeli futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.