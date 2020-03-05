Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'na veda etti

Karşılaşma, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynandı.
Mücadeleye etkili başlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk çeyreği 30-14 üstün tamamladı ve devre arasına 52-40 önde gitti.
İkinci yarıya daha skorer bir oyunla giren Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyrekte farkı bir ara 4 sayıya kadar indirse de final periyoduna 79-68 İtalya ekibinin üstünlüğüyle geçildi.
Son çeyrekte rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen Segafredo Virtus Bologna, mücadeleden 106-96 galip ayrıldı.
Grupta üçer galibiyet ve mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, üçüncü olarak Avrupa'ya veda etti. Dört galibiyete ulaşan Segafredo Virtus Bologna ise Sırbistan ekibi Partizan NIS'in ardından ikinci olarak çeyrek finale kaldı ve G Grubu'nu lider bitiren Fransa'nın Monaco takımıyla eşleşti.
TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.
Genç sporcuya defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, uzun süre sonra bir araya geldi.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe ilk olarak Roger Schmidt'in menajeri ve avukatı ile temasa geçti. Alman teknik adamdan sarı lacivertli yönetime bakın ne cevap geldi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışındaki son dakika haberleri...
Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
Cenk Tosun'un sakatlığı Galatasaraylı golcü Adem Büyük'e Türkiye A Milli Futbol Takımı kapısını açtı. Forvette alternatifi azalan Şenol Güneş, formuyla parmak ısırtan Adem Büyük'ü gündemine aldı. 32 yaşındaki yıldız, EURO 2020'de büyük olasılıkla Ay-yıldızlı kadroda olacak.
Galatasaray'da teknik ekip, bireysel futboldan ziyade takım oyunu sergileyen Yiğidoları detaylı şekilde analiz etti ve bunu dosya haline getirdi.