Darüşşafaka Tekfen, SigortamNet İTÜ Basket'i devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Sigortam.net İTÜ Basket'i 88-74 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını yeşil-siyahlı ekip 11-6 önde geçti. Son dakikanın ilk saniyesinde 7 sayı (22-15) geri düşen konuk takım, 5-0'lık seri buldu. İlk çeyrek Darüşşafaka Tekfen'in 22-20 üstünlüğüyle sona erdi.
Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Mücadelenin 15. dakikasını 35-30 önde geçen Darüşşafaka, bir dakika içinde farkı çift haneye taşıdı: 40-30. Ev sahibi ekip, devre arasına 49-43 önde girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan İTÜ Basket, 24. dakikada 54-53 öne geçti. Müsabakanın 27. dakikasında yeniden üstünlüğü ele alan (56-55) Darüşşafaka, periyodu 63-56 üstün bitirdi. Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım, mücadeleyi 88-74 kazandı.
Darüşşafaka Tekfen'de 18 sayı üreten Lamb ile Sigortam.net İTÜ Basket'te 18 sayıyla oynayan Mobley maçın en skorer isimleri oldu.
Bu sonuçla Darüşşafaka ligdeki 11. galibiyetini alırken, İTÜ Basket 17. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Ali Köseoğlu
Darüşşafaka Tekfen: Ramirez 2, Hamilton 9, Doğuş Özdemiroğlu 5, Jones 17, Colson 9, Kartal Özmızrak 5, Mahir Ağva, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 10, Lamb 18, Sinan Güler 11
Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 18, Mehmet Yağmur 10, Ramazan Tekin 10, Goodwin 15, Campbell 2, Burak Selen, Semih Say 4, Oğulcan Baykan, Huff 13, Alp Oktay 2
1. Periyot: 22-20
Devre: 49-43
3. Periyot: 63-56
5 faulle çıkan: 37.05 Campbell (Sigortam.net İTÜ Basket)
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