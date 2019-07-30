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aksam.com.tr
  • 30 Temmuz 2019 Salı 15:55
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 15:56

Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson'u transfer etti

Darüşşafaka Tekfen, Bonzie Colson'u transfer etti

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Darüşşafaka Tekfen basketbol takımı, 23 yaşındaki Bonzie Colson'u transfer etti.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bonzie Colson'u kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 1,98 metre boyundaki 23 yaşındaki forvet ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ta forma giyen Colson, çıktığı 8 maçta 4,9 sayı, 3,8 ribaunt ve 0,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

(AA)

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