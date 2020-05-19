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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 22:14
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 22:14

Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde

Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2020-21 sezonu için katılım süreci başlarken, Türkiye'den Darüşşafaka Tekfen, İspanya'dan Bilbao Basket ve Litvanya'dan Rytas Vilnius kulüpleri BCL'in beşinci sezonuna katılmak üzere kayıt oldu.

BCL’in 2020-21 sezonu için katılım süreci başlarken, Türkiye’den Darüşşafaka Tekfen, İspanya’dan Bilbao Basket ve Litvanya’dan Rytas Vilnius kulüpleri BCL’in beşinci sezonuna katılmak üzere kayıt oldu. BCL’den yapılan açıklamaya göre; turnuvaya ilerleyen zamanlarda Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden katılım devam edecek.

BCL, 2019-20 sezonunun tamamlanması için 30 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Sekizli Final turnuvasının planlanlama sürecide paralel olarak, 2020-21 sezonuna kulüpleri kabul etme sürecini başlattı ve birçok üst düzey Avrupa kulübü BCL’e katılma başvurusunda bulundu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, “Avrupa’nın en güçlü liglerinden bazılarında oynayan bu en iyi kulüpleri Basketbol Şampiyonlar Ligi ailesine kabul etmekten mutluluk duyuyoruz. Gelecek yılki mücadeleye özel bir hava getireceklerine inanıyorum. Onların BCL’e katılması, BCL’in başarılı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini gösteriyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin, kulüpler için sportif sonuçlara ve liyakate dayalı büyük bir uluslararası yarışma sağlamaya odaklanması sonucu, her geçen gün daha fazla kulübün BCL’e inandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, geçen süreçte, üst düzeyde bir Avrupa kupası kazanma hedefinde olan daha fazla kulübün, bu hayallerini sürdürmek için Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni seçtiğini görmek bizi heyecanlandırıyor” dedi.

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Darüşşafaka Tekfen devler ligine kaydoldu

Darüşşafaka Tekfen devler ligine kaydoldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2020-21 sezonu için katılım süreci başlarken, Türkiye'den Darüşşafaka Tekfen, İspanya'dan Bilbao Basket ve Litvanya'dan Rytas Vilnius kulüpleri BCL'in beşinci sezonuna katılmak üzere kayıt oldu.
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