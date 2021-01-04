Darren Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcısı oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki eski İskoç oyuncunun, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibinde antrenörlük görevini üstleneceği belirtildi.
Manchester United'ın altyapısında yetişen ve kulüpte yaklaşık 20 yıl boyunca futbolcu olarak görev alan Fletcher, A Takım'da 342 karşılaşmada forma giydi.
Futbol kariyerinin son yıllarını West Bromwich Albion ve Stoke City'de geçiren Fletcher, Manchester United formasıyla 5 lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Darren Fletcher, İskoçya Milli Takımı'nda da 80 maçta görev aldı.
Galatasaraylı Emre Kılınç ve Galatasaray Kulübü idarecisi Mahmut Recevik, PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların harcama limitlerini açıkladı.
Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira'dan veda gibi bir paylaşım geldi.
"Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım."
"4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır."
"Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak; ne olursa olsun, bu takım bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski oyuncusu Darren Fletcher'ı antrenörlük görevine getirdi.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı analiz etti.
"Cüneyt Çakır, Beşiktaş aleyhine hata yaptı. Kvrzic'e sarı kart gösterdi.Cüneyt Çakır, adın gibi biliyorsun o pozisyon kırmızı kart. İyi niyetli değilsiniz."
"Sergen Yalçın'ın performansında ben bugün düşüş gördüm."
"Ben yüzde 100 Ahmet Çakar'ın doğru söylediğine inanıyorum. Hocadan rica ediyorum, Türk sporu için yap bunu. FIFA hakeminin, hangi hakem olduğunu söyle hocam."
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı kalan Arjantinli yıldız, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve çalışmalara başlayan Perotti'nin Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Başarılı futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemezse Erzurumspor'a karşı kesinlikle sahada olacak.