Darren Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcısı oldu

Ayrılık an meselesi! Beklenmedik paylaşım

Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira'dan veda gibi bir paylaşım geldi.

 "Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım."

 "4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır."

 "Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak; ne olursa olsun, bu takım bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."