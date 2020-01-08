Darko Kovacevic'e silahlı saldırı! Dünyaca ünlü futbolcu hastaneye kaldırıldı

Real Sociedad, Juventus, Lazio formaları da terleten Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı.
Yunanistan basınında yer alan habere göre evinin dışında gerçekleşen saldırıda Kovacevic ayağından vuruldu. Gelen ilk bilgilere göre Kovacevic, saldırı sonrasında yere yığılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırganların kimliğinin henüz tespit edilemediği de aktarıldı.
Darko Kovacevic, futbolu Olympiakos'ta bıraktıktan 1 yıl kadar sonra kırmızı-beyazlılarda 3 yıl boyunca sportif direktör olarak görev yapmıştı. 46 yaşındaki futbol adamı, kısa süre öncesine kadar Sırbistan Milli Takımı'nda da sportif direktör olarak görev yapıyordu.
Sırbistan futbolunun efsaneleri arasında yer alan Darko Kovacevic, Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Kovacevic'in ayağından vurulduğu ve hastanede olduğu belirtildi.
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