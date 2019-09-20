Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7384
  • 6,3201
  • 276.209
  • 100482
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Daniyar İsmayilov halterde gümüş madalya kazandı

Daniyar İsmayilov halterde gümüş madalya kazandı

Daniyar İsmayilov halterde gümüş madalya kazandı

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.

Tayland'da süren Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı.

Pattaya kentindeki şampiyonada Türk sporcu ilk hakkında 150 kiloyu kaldırmayı başardı. İkinci ve üçüncü haklarında ise 154 kiloyu deneyen İsmayilov başarısız oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Aynı kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek ise dereceye giremedi. 

Milli sporcu koparmadaki ilk hakkında 138 kiloyu kaldırmayı başardı. Muhammed Furkan ikinci ve üçüncü haklarında denediği 141 kiloda ise başarısız oldu ve 14. sırada yer aldı.

Bu kiloda B Grubu'nda yarışan Çinli Lyudong Feng 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi... Şaşırtan hamle!
Merve Özbey evleniyor!
Sosyal medya Taner Ölmez'i konuşuyor!
Çukur'a üç usta isim daha katıldı
Demet Akalın'dan rekortmen diziye tepki

Pendik´te Ormanı Kundaklamaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Marmaray, karşı çıkanlara cirosuyla cevap verdi

Kenger sakızı geçim kaynağı oldu... Kilosu 500 liradan alıcı buluyor